نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الزمالك يوجه طلبًا لوزارة الرياضة.. وأصوات تُطالب باستقالة المجلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك طلب عقد اجتماع مع المهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث أزمة سحب أرض أكتوبر. وقال عبر برنامجه بلس على قناة النهار الفضائية: بعض الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك طالبت حال فشل الخروج بنتائج جيدة خلال الاجتماعات بضرورة تقديم المجلس لاستقالته. وأضاف: الأمور سوف يتم حسمها عقب الاجتماع بين مجلس الزمالك ووزير الرياضة خلال الساعات المقبلة.