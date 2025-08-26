نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية.

وستنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة ضد كهرباء الإسماعيلية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أون سبورتس؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد، وستنقل المباراة عبر قناة on sport 1.