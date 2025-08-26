نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود في الدوري الممتاز والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مع نظيره حرس الحدود، في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد حرس الحدود

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري المصري، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد السويس الجديد.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي، المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وحرس الحدود في الدوري

ويمكنكم مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي ضد حرس الحدود، عبر شاشة قنوات أون سبورتس، وتحديدا قناة on sport 1.