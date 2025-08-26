نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «فيريرا» يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق فاركو السكندري في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضيفا على نظيره فريق الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

ويطمح فريق الزمالك بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا في استغلال تعثر الأهلي وبيراميدز، والوصول إلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا، ناصر منسي، خوان ألفينا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الشاذلي.

يذكر أن فريق الزمالك يقع في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد نقطة واحدة.