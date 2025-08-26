نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عبد العال: الأهلي يحتاج مدرباً أكبر من ريبيرو وهذا سبب طريقتي الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، أن التعادل الذي حققه فريقه أمام الأهلي جاء بفضل التحضير الجيد والالتزام بالخطة التي وضعها اللاعبون موضع التنفيذ داخل الملعب.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال الغندور في برنامج ستاد المحور، إن الظروف هي التي تفرض عليه اتباع أسلوب دفاعي محكم وغلق المساحات أمام الفرق الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة كانت الأنسب أمام الأهلي في اللقاء الأخير.

وأضاف: «درسنا الأهلي جيدًا، وحللنا نقاط القوة والضعف لديهم، وواجهناهم بطريقة واقعية تتناسب مع إمكانيات لاعبينا، ونجحنا في الحصول على نقطة مهمة أمام فريق بحجم الأهلي».

وتابع المدير الفني للمحلة أن الأجواء داخل ملعب غزل المحلة كانت استثنائية، مؤكدًا أن امتلاء المدرجات بجماهير النادي أعطى دفعة معنوية كبيرة للفريق، واصفًا اليوم بأنه كان بمثابة “عيد” بفضل حضور الجماهير وتشجيعها المستمر.

وأوضح أن الفريق يمتلك مزيجًا من الخبرة والشباب، وهو ما يمنحه المرونة في مواجهة مختلف الظروف خلال المباريات.

وعن رأيه في الجهاز الفني للأهلي، قال عبد العال إن مارسيل كولر يتميز بالواقعية والتحفظ أكثر من المدرب ريبيرو، معتبرًا أن الأهلي بحاجة إلى مدير فني صاحب خبرة أكبر يتناسب مع قوة العناصر المتاحة في صفوفه، مضيفًا: «لاعبو الأهلي كلهم نجوم، ويحتاجون لمدرب كبير قادر على إدارة هذا الكم من النجوم».

واختتم عبد العال تصريحاته بتوجيه الشكر للنادي الأهلي على اللفتة الطيبة الخاصة بإمام عاشور، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تساهم في نبذ التعصب وترسيخ الروح الرياضية، مشددًا على أن اللعب في المحلة ووسط الجماهير يمنح فريقه القدرة على المنافسة بشكل أكبر أمام أي خصم٠