ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخير

ليفربول يهزم نيوكاسل في الرمق الأخيرخطف ليفربول فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على مضيفه نيوكاسل 3-2، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم ليفربول بهدفين عن طريق ريان غرافنبيرخ وهوغو إيكتيكي في الدقيقتين 35 و46، ورد نيوكاسل بثنائية عبر برونو غيمارايش وويليام أوسولا في الدقيقتين (57 و88)، قبل أن يسجل ريو نغوهوما هدف الفوز لليفربول في الدقيقة (90+10).

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر ومنافسه في الجولة المقبلة أرسنال ووصيفه توتنهام، وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة في المركز الخامس عشر، وذلك بعدما سبق له التعادل سلبا في الجولة الأولى مع أستون فيلا، ليحتل المركز الخامس عشر.