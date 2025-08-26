نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: لا توجد مباريات سهلة في الدوري وخوان ألفينا لاعب مميز جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، على أهمية مواجهة الأبيض المقبلة أمام فاركو في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” مع الإعلامي محمد أبو العلا: الزمالك فريق بطولات، ويجب أن يصل هذا الإحساس إلى اللاعبين، وعليهم أن يمتلكوا القناعة بالفوز من أجل مواصلة المشوار في بطولة الدوري.

وأضاف: خوان ألفينا لاعب مميز جدًا، وقدم مباراة كبيرة أمام مودرن سبورت، بالرغم من عدم جاهزيته ولعبه أول مباراة بشكل أساسي.

وتابع: لا توجد مباريات سهلة، فجميع المواجهات صعبة، ويجب على فيريرا التركيز على حسم الثلاث نقاط أمام فاركو.

وواصل: الزمالك ضم لاعبين واعدين، ومع النجوم أصحاب الخبرات ستكون هناك تشكيلة قوية، والفريق قادر على ترجمة الفرص إلى انتصارات متتالية حتى لا نجد أنفسنا في موقف صعب بنهاية الموسم.