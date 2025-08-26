نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن الكيني بارون أوشينج صفقة نادي الزمالك الجديدة سيصل القاهرة خلال ساعات قليلة من أجل الانضمام لصفوف الزمالك واللاعب سيتم قيده تحت السن.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:” الزمالك أنهى كافة التفاصيل مع اللاعب وناديه ولكن يتبقى حسم موقف قيده لأن اللاعب سيتم قيده تحت السن”.

وأضاف:”الزمالك خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحسم موقف اللاعب إذا كان سيتم قيده في الفترة الحالية ام سيتم الانتظار لشهر يناير لقيده”.