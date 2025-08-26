الرياضة

فيريرا يفكر في تغيير هجومي أمام فاركو

0 نشر
0 تبليغ

فيريرا يفكر في تغيير هجومي أمام فاركو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يفكر في تغيير هجومي أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يدرس إجراء تغييرات في الهجوم بالدفع بـ "ناصر منسي" أساسيا أمام فاركو على حساب عدي الدباغ.

وقال عبر برنامجه بلس  على قناة النهار الفضائية: من الوارد مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك أيضًا في خط الوسط وليس كظهير أيسر، وفقا للتدريبات الأخيرة.

وأضاف: فيريرا حذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام فاركو وطالبهم بضرورة تحقيق نتيجة جيدة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا