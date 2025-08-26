نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من علاء عبدالعال بعد تعادل الأهلي أمام غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن لاعبيه كانوا (رجالة )أمام فريق الأهلي ونفذوا تعليمات الجهاز الفني ونجح الفريق في حصد نقطة من فريق الأهلي قوي بحجم فريق الأهلي الذى يضم لديه مجموعة مميزة من اللاعبين.

وواصل في تصريحاته لبرنامج لكورة كل يوم الذى يذاع على قناة الحياة، أن مباراة الأهلي كانت صعبة على لاعبى المحلة وخاصة أن الأهلي لم يشارك في الأسبوع الأخير من الدوري وحصل على الراحة الكافية قبل المباراة مقارنة بلاعبي المحلة.