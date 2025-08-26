نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تحاسبوه بالقطعة.. نجم الأهلي السابق يدافع عن ريبيرو بعد التعثر أمام المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق على ظهور الفريق الأحمر بشكل جيد أمام غزل المحلة في بطولة الدوري بالرغم من التعادل.

وقال ريان في تصريحاته لستاد المحور: لا يوجد قلق من تعادل الأهلي أمام غزل المحلة، والسوشيال ميديا في بعض الأحيان لا توصف الوضع الصحيح.

وأضاف: لا يجب محاسبة ريبيرو بالقطعة من السوشيال ميديا، والأهلي ظهر أمام المحلة بشكل مقبول وكان قريبا من الفوز.

وتابع: الأهلي كان يحتاج اليوم إيجاد حلول مختلفة من الجهاز الفني في ظل الدفاع المتكتل من غزل المحلة، مثل تواجد مهاجم يجيد اللعب بالرأس في ظل غلق الخطوط.