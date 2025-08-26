نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو، المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

أحمد شريف.

شيكو بانزا.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.



وكان الفريق اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية قبل الانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام فاركو.