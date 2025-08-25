نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رمزي يكشف تفاصيل نقل مباراة غزل المحلة والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة علاء عبدالعال، نظيره الأهلي مساء اليوم في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.



ويستضيف ملعب غزل المحلة مواجهة زعيم الفلاحين مع المارد الأحمر، وذالك في السادسة مساء اليوم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وقال أحمد رمزي المكلف بتغطية مباراة المحلة والأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن المواجهة ستنقل تلفزيونيًا من خلال الوحدة 23 -4k بواقع 13 كاميرا منها كرين كام وعدد 2 ستيدي كام

وأضاف، أن هناك كاميرتين علي خط المرمى بجانب 8 كاميرات أخرى لمتابعة المباراة.



ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، أما غزل المحلة فيمتلك 3 نقاط من ثلاثة تعادلات حتى الآن.

