نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل رودريجو يثير الجدل.. واللاعب يتمسك بريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مستقبل البرازيلي رودريجو جوس غير محسوم، لكن أجواء الهدوء تسود داخل أروقة ريال مدريد، إذ لم تصل حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد معه قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات. ورغم اهتمام مانشستر سيتي وعدة أندية سعودية، يؤكد اللاعب أنه لا يفكر في مغادرة النخبة الأوروبية.

وبحسب ما كشفه موقع Defensa Central، فقد عرض أحد الوسطاء على إدارة النادي الملكي فكرة انتقال رودريجو إلى الدوري السعودي مقابل 110 ملايين يورو، مع مضاعفة راتبه السنوي. الموقف المدريدي كان واضحًا: القرار النهائي بيد اللاعب، وفي حال وافق على الرحيل وجلب عرضًا بقيمة 100 مليون يورو على الأقل، فإن النادي سيعطي الضوء الأخضر. لكن رغبة رودريغو في قبول هذا العرض لا تزال محل شك كبير.

على الجانب الآخر، يواصل اللاعب البرازيلي إرسال رسائل تؤكد تمسكه بالبقاء في سانتياغو برنابيو، سواء عبر منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها متفائلًا ومنغمسًا في التدريبات، أو من خلال مقربين منه يشددون على أن أولويته هي الاستمرار مع الفريق.

ومع ذلك، يبقى كل شيء واردًا في كرة القدم حتى اللحظات الأخيرة، فقد اعتاد السوق أن يشهد صفقات مفاجئة حتى بعد أن كان رحيل بعض اللاعبين شبه محسوم. وإذا استمر رودريغو مع الفريق بعد 2 سبتمبر، فإن المدرب تشابي ألونسو قد يعتمد عليه بشكل أكبر هذا الموسم بدلًا من تجميده على دكة البدلاء، خاصة أن إمكانياته الفنية قادرة على منحه مكانة مؤثرة في هجوم الفريق إذا استعاد حافزه.

