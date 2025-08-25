نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الفارق بين كولر الأهلي وأوسوريو الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قارن الإعلامي محمد شبانة بصورة المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر والتى نشرها بحساباته الخاصة فى لحظة فرح سابقة مع جماهير النادى الأهلى معبرا عن امتنانه بفترة تدريبه وعلاقته بالأهلى موضحا إنه ا واكبت اتهامات وجهها شيكابالا قائد الزمالك الأسبق لأوسوريو مدرب الفريق الأول فى مرحلة ماضية.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر اظهر العلاقة الواجبة بين الأندية الكبرى ومدربيها مشيرا ان الزمالك نادى كبير ويستحق ان يفخر مدربوه السابقون بتدريبه ويجب ان تظل علاقات الزمالك ونجومه بمدربين السابقين جيدة فالمدرب ان يرحل عن النادى بالصورة اللائقة يتحول إلى سفير يتحدث وينقل المكانة الحقيقية للنادى الذى تولى تدريبه.

