المنتخب المصري لناشئات التنس تحت 14 عامًا.. يحصد برونزية البطولة العربية في تونس

أحمد جودة - القاهرة - نجحت ناشئات منتخب مصر للتنس تحت 14 عامًا في حصد الميدالية البرونزية في البطولة العربية، التي أُقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 أغسطس 2025 على ملاعب نادي التنس بالمستقبل الرياضي بمدينة المرسى في دولة تونس.

وضم فريق ناشئات مصر اللاعبات: هنا أحمد سيد، كرمة أحمد رأفت، وكادي معتز غراب، تحت قيادة المدرب كابتن طارق عيسوي، حيث قدّمن أداءً قويًا ونجحن في التأهل إلى المربع الذهبي، قبل أن يحسمن المركز الثالث لصالح مصر بعد منافسات قوية مع فرق من مختلف الدول العربية.

شهدت البطولة مشاركة واسعة من 10 دول عربية هي: مصر، تونس، المغرب، البحرين، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، سلطنة عمان، والسعودية.