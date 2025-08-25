نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: ديانج قنبلة موقوتة.. وعبدالقادر في "تلاجة الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة في النادي الأهلي لم تنجح حتى الآن في حل أزمتي الثنائي إليو ديانج وأحمد عبدالقادر.



وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ديانج يتهرب حتى الآن من التجديد مع الفريق بأعذار مختلفة وهو ما يضع النادي تحت ضغط بسبب الرغبة في الإعتماد عليه أساسيا والحفاظ علية كقيمة تسويقية تفيد النادي لاحقا في حال وصول عروض مغرية له.

وأضاف شبانة أن إدارة الأهلي تخشى أن يكون اللاعب يعمل على المشاركة أكبر قدر من المباريات هذا الموسم ليكون جاهزا للمشاركة مع اي فريق جديد الموسم المقبل.

في المقابل أكد شبانة ان الأهلي قرر تجميد احمد عبد القادر بعدما فشلت كل محاولات النادي في الاستفادة منه وتسويقه بالإضافة إلى التأكد من وجود مفاوضات بينه وبين الزمالك.

وأكمل شبانة بأن محاولة تقديم اي عروض ضعيفة من اللاعب للنادي حاليا للرحيل خلال الصيف حالة مرفوضة داخل الأهلي حتى لا يعود خلال يناير للزمالك.

