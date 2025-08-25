نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدعم حسن حمدي في أزمته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النادي الأهلي عبر منصاته الرسمية على دعم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية، وذلك من خلال نشر رسالة عبر منصات النادي حملت كلمة (سلامتك كابتن حسن حمدي).

وتعرض حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بعد معاناته من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلى الأسبق، قائلا: "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفى وهو في طريقه إلى القاهرة وسيجرى الفحوصات اللازمة بمجرد عودته إن شاء الله.. هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.. حمدا لله ع السلامة يا كابتن حسن".

