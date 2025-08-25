نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحليم: خوان ألفينا مازال لديه الكثير ليقدمه مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن يتمني الاستقرار للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن انطلاق الفريق مميزة في الدوري.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أحد أبنائي وأعشقه والتمس له العذر خاصة أنه جديد على الظهور الإعلامي ونصيحتي له أن يكون حريص أكثر من ذلك في تصريحاته خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "نشاط البرازيلي خوان ألفينا مفاجأة بالنسبة لي وهذه طبيعة اللاعبي البرازيلي ومازال لديه الكثير ليقدمه مع الزمالك".

