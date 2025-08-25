نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد قمر: خوان ألفينا لاعب مميز..ومباراة فاركو لن تكون سهلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد قمر، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق بداية مميزة في بطولة الدوري المصري رغم التعادل مع المقاولون العرب.

وقال قمر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة فاركو لن تكون سهلة على الزمالك وأتمنى تحقيق الفوز للأبيض وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الصدارة والاعتلاء على قمة الدوري".

وأضاف: "لو استمر أداء الزمالك الهجومي كما ظهر أمام مودرن سبورت ستصبح أفضل وثبات التشكيل يصنع الفارق، وخوان ألفينا لاعب مميز جدا وأتمنى استمرار أدائه مع الفريٌ".

