أول تعليق من الجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي بعد الفوز على طلائع الجيش

أحمد جودة - القاهرة -

أهدى مدرب الاسماعيلي نقاط المباراة للجماهير التي تدعمنا دائما وسعيد جدا بانتصار الليلة بتلك التصريحات بدأ الجزائري ميلود حمدي المدير الفني حديثه.

وحصد الدراويش أول انتصاراته ببطولة الدوري الممتاز على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد من توقيع قائد الفريق محمد عمار.

وأضاف حمدي:" فخور بأداء اللاعبين في لقاء الليلة وسنسعى لحصد المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة".

وتابع:"أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة غزل المحلة خاصة أننا بحاجة لهم في هذه المباراة الصعبة".

وأختتم حديثه:"سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد كل من ينتمي للإسماعيلي وسنعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة".