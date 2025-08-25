نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق فوز مهم أمام نظيره ريال أوفييدو بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "نويفو كارلوس تارتييري"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أردا جولر إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83، بعد أن تمكن فينيسيوس جونيور من قطع الكرة من مدافع ريال أوفييدو ثم مرر البرازيلي الكرة إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز فينيسيوس جونيور التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من براهيم دياز إلى فينيسيوس الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليسرى للمرمى.