نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضرب ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره ريال أوفييدو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "نويفو كارلوس تارتييري"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

سدد رودريجو لاعب ريال مدريد في الدقيقة 3، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن ارتطمت بأحد مدافعي ريال أوفييدو، ومرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وصوب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 6، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أردا جولر إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى هدف التعادل لصالح ريال أوفييدو في الدقيقة 82، بعد تسديدة قوية من كواسي سيبو من على حدود منطقة الجزاء.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 83، بعد أن تمكن فينيسيوس جونيور من قطع الكرة ثم مررها إلى مبابي الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، بعد تمريرة من براهيم دياز إلى فينيسيوس الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقي ريال مدريد وريال أوفييدو في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز في مباراتين فيما يحتل فريق ريال أوفييدو المركز التاسع عشر، دون نقاط.