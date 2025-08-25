ريال مدريد يعبر أوفييدو بثلاثية
فاز ريال مدريد على مضيفه ريال أوفييدو 3-صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل أهداف المباراة كل من كيليان مبابي في الدقيقتين 37 و83، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة (90 +3).
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة السادسة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن فياريال المتصدر وبرشلونة صاحب المركز الثاني، فيما بقي رصيد ريال أوفييدو خال من النقاط في المركز 19.
وفي باقي مباريات الجولة، تغلب فياريال على ضيفه جيرونا بخماسية دون رد، وتعادل ريال سوسيداد مع ضيفه إسبانيول بهدفين لمثلهما، وفاز أوساسونا على فالنسيا بهدف دون مقابل.
