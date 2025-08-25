يوفنتوس يستهل الكالتشيو بتخطي بارما

يوفنتوس يستهل الكالتشيو بتخطي بارمافاز يوفنتوس على ضيفه بارما، بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الرياضي 2025 -2026.

سجل ثنائية يوفنتوس كل من جوناثان ديفيد في الدقيقة (59)، ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقة (84).

وبهذا الفوز، حصد يوفنتوس 3 نقاط وضعته في الصدارة مع انطلاق منافسات "الكالتشيو"، فيما بقي بارما من دون رصيد .

وفي الجولة ذاتها، فاز كومو على لاتسيو بهدفين دون رد، سجلهما دوفيكاس في الدقيقة (47)، ونكولاس باز في الدقيقة (73)، ليحصل كومو على ثلاث نقاط ويتشارك الصدارة مع يوفنتوس ونابولي وكريمونيزي ولكل منهم ثلاث نقاط.

كما تعادل فريقا كالياري وفيورنتينا بهدف لمثله، وأتالانتا مع بيتسا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي، بالنتيجة ذاتها.