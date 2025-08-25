فوز ستراسبورغ وليل بالدوري الفرنسي

فوز ستراسبورغ وليل بالدوري الفرنسيفاجأ ​ستراسبورغ​ ضيفه نانت وهزمه بهدف دون رد، يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب إيمانويل إيمغا في الدقيقة (81) ليقود فريقه للمركز الرابع في الترتيب العام برصيد ست نقاط متأخرا عن باريس سان جيرمان الثالث وتولوز الثاني وليون المتصدر، بفارق الأهداف ولكل منهم ست نقاط.. بينما بقي نانت في المركز الخامس عشر من دون رصيد بعد خسارته الثانية تواليا.

كما فاز ليل على موناكو بهدف دون رد، سجله أوليفيه جيرو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليقود فريقه للمركز الخامس في الترتيب العام برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لموناكو في المركز الثامن.

وفاز لوريان على رين بأربعة أهداف دون مقابل سجلها كل من سومانو في الدقيقة (45)، وتوسين (د.47)، وبابلو باجيس (د.65)، وثيو لوبريس (د.69)، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط له في الموسم وضعته في المركز السادس مقابل ثلاث نقاط لفريق رين في المركز الثاني عشر.

كما تغلب لانس على لوهافر بهدفين مقابل هدف سجلهما ويسلي سعيد في الدقيقة (9)، وفوفانا (د.40)، بينما سجل فودي دوكوريه هدف لوهافر في الدقيقة (د.45)، ليتقدم لانس للمركز العاشر برصيد 10 نقاط، فيما بقي لوهافر في المركز السادس عشر من دون رصيد.