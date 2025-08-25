إيفرتون يكسب برايتون في "الملعب الجديد"فاز إيفرتون على ضيفه برايتون بهدفين دون رد اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، وجاء ذلك في افتتاح ملعبه الجديد "هيل ديكينسون"، بفضل هدفي السنغالي إيليمان ندياي (د.23) وجيمس غارنر (د.52).

وترك الجناح الدولي غريليش بصمة واضحة في الهدفين، بصناعة الأول بعدما اخترق منطقة جزاء برايتون من الجهة اليسرى قبل أن يلعب كرة عرضية لم يجد ندياي صعوبة في إيداعها المرمى المشرّع من مسافة قريبة في الدقيقة (23). وعاد غريليش للصناعة من جديد في الدقيقة 52، فحضّر كرة من الجهة اليسرى لغارنر الذي سدّدها من مشارف منطقة الجزاء أرضية زاحفة إلى يمين الحارس الهولندي بارت فيربروخن (د.52).

وفي مباراة ثانية، تعادل كريستال بالاس مع ضيفه نوتنغهام فوريست بهدف لمثله.

وافتتح السنغالي إسماعيلا سار التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما تابع بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك كرة الكولومبي دانيال مونوس من الجهة اليمنى (د.37).. وفي الدقيقة 57، وبعد تمريرة بينية، وضع الوافد الجديد السويسري دان ندوي زميله كالوم هودسون-أودوي في مواجهة المرمى، فلم يجد الأخير صعوبة في منح فريقه التعادل.

وفي مباراة ثالثة، فشل مانشستر يونايتد في تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، بعدما انقاد إلى تعادل مخيب أمام مضيفه فولهام 1-1.

وسجّل المهاجم البرازيلي لفولهام رودريغو مونيز بالخطأ في مرمى فريقه هدف يونايتد (د.58)، فيما منح البديل إيميل سميث رو التعادل لأصحاب الأرض (د.73).

وكان مانشستر يونايتد قد افتتح مشواره في الدوري الأسبوع الماضي بالخسارة أمام أرسنال بهدف دون مقابل.