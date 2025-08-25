نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يحقق انتصاره الأول في الدوري المصري أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي في تحقيق أول فوز له ببطولة الدوري المصري الممتاز بالجولة الرابعة من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

وتمكن فريق الإسماعيلي بقيادة ميلود حمدي المدير الفني للفريق، من تحقيق الضغط العالي على نظيره طلائع الجيش منذ إنطلاق صافرة بداية اللقاء.

وسجل الإسماعيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من عمر اللقاء عن طريق محمد عمار بعد عرضية مميزة من محمد إيهاب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الرابعة محتلا بهم المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الرابعة محتلا بهم المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش

ويستعد الدراويش لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 30 من الشهر الجاري بستاد الإسماعيلية.

وتقام المباراة المقبلة للإسماعيلي مع نظيره غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

