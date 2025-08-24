نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة محلاوية أولى.. ماذا قدم علاء عبد العال أمام الأهلي قبل مباراة الغد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية في السادسة من مساء الغد، صوب ملعب المحلة بمدينة الغربية، حيث مباراة غزل المحلة أمام فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض « دوت الخليج الرياضي » أبرز الأرقام والإحصاءات للمدرب علاء عبد العال أمام فريق الأهلي قبل المواجهة المرتقبة غدًا.

تقابل علاء عبد العال أمام فريق الأهلي كمدرب، في 19 مواجهة سابقة، بواقع 17 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراتين في بطولة كأس مصر.

للمرة الأولى يواجه علاء عبد العال فريق الأهلي، وهو في القيادة الفنية لفريق غزل المحلة، حيث سبق أن واجه الأهلي مع 5 فرق سابقة، وهم: الداخلية، إنبي، الشرقية (الزقازيق)، ايسترن كومباني، الجونة.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز أمام المدرب علاء عبد العال في 12 مباراة، وهزم الأهلي في مباراتين، وحل التعادل بين الأهلي وعلاء عبد العال في 5 مواجهات سابقة.

سجل لاعبو الأهلي أمام علاء عبد العال 35 هدفا، واستقبلت شباكهم 11 هدفا من الفرق التي دربها علاء عبد العال.

أكبر فوزًا في تاريخ مواجهات الأهلي أمام المدرب علاء عبد العال، كان لصالح فريق الأهلي برباعية مقابل هدف في شباك فريق ايسترن كومباني موسم 2021-2022.

يذكر أن فريق المحلة خاض 3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال النسخة الجارية، حيث تعادل سلبيا دون أهداف في المباريات الثلاثة الماضية.

