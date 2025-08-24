قائمة بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت

ويحل مودرن ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012