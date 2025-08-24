نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتعادل مع إس أي كا إف سي في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك، مع فريق إس أي كا إف سي، سلبيًا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على ملعب النادي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وصنعت لاعبات الزمالك، العديد من الفرص المحققة خاصة في الشوط الثاني، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويقود الجهاز الفني لسيدات الزمالك كل من: علي السعيد مديرًا فنيًا، ومحمود خميس مدربًا، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، ومحمد حسن مخططًا للأحمال، وسيف الدين خالد مديرًا إداريًا، ومهند مجدي محللًا للأداء، ودكتور نيرة أحمد طبيبة، ودكتور نشوى مسعد أخصائى تأهيل، وعبد الرحمن محمد مسئولًا للمهمات.

