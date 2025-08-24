نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أدعو أحمد سليمان للاعتذار للأهلي فاتهامه لا يليق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة التصريحات التي أدلى بها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والتي إتهم فيها النادي الأهلي بعدم دعم منتخب مصر وإنه لا ينظر إلا لمصالحه الخاصة واستشهد سليمان بفترة مشاركته مع الكابتن حسن شحاتة بجهاز فنى اسبق للمنتخب.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم ان تصريحات سليمان لا يمكن وصفها إلا إنه ا جاءت لأجل الشو والتريند ولإرضاء فئة معينة من الجماهير وليس لها أساس على أرض الواقع ولا يليق ان تصدر بمدرب من قيمة سليمان.

وأضاف شبانة أن التاريخ لا يكذب وأن قائمة منتخب مصر في البطولات الثلاثة لكأس أمم إفريقيا المتتالية التي حصدها المنتخب مع جهاز حسن شحاتة سيطر على قوامها أغلب لاعبي الأهلي.

وأتم شبانة حديثه بأن تصريحات سليمان غير مقبولة لا على الأهلى ولا على الزمالك فكلاهما له تاريخه ومكانته الكبيرة مع المنتخبات الوطنية ولكن في إطار "الزيطة" أصبح كل شيئ مباح.

