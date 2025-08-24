نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة معاتبا شيكابالا: "الأساطير لا تفشى الأسرار ومكانتك اكبر من ذلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعجب الإعلامي محمد شبانة من تصريحات نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا والتي أفشى خلالها العديد من أسرار الزمالك خلال فترة تواجده وقبل اعتزاله.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه إذا كانت تلك التصريحات تخرج من أحد قادة الزمالك التاريخيين فلا يجب توجيه اللوم لأحد حين يكشف أو يتحدث عن أزمات الزمالك.

وتساءل شبانة من هم اللاعبون الذين كانوا يدخنون "الشيشة "قبل مباراة النهائى لدورى ابطال إفريقيا ومن هم الأشخاص الذين حاربوا شيكابالا حسب وصفه وسيعلن أسماءهم قريبا.

واتم شبانة بأن شيكابالا كأسطورة من اساطير الزمالك ما كان يجب ان يفشى هذه الاسرار حتى لا تتأثر صورة ناديه الكبير.

