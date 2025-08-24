نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال أوفييدو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "نويفو كارلوس تارتييري"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو، فرانكو ماستانتونز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

