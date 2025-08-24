الرياضة

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فولهام، بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل رودريجو مونيز لاعب فريق فولهام هدف في شباكه لصالح مانشستر يونايتد، في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.

وتعادل اللاعب ايميلي سميث روي نجم فريق فولهام، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من زميله أليكس إيوبي.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا