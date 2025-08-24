نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فولهام، بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل رودريجو مونيز لاعب فريق فولهام هدف في شباكه لصالح مانشستر يونايتد، في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.

وتعادل اللاعب ايميلي سميث روي نجم فريق فولهام، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من زميله أليكس إيوبي.

