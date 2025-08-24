نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي في لقاء طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش بعد قليل في رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

التشكيل جاء كالتالي..

حارس مرمى.. أحمد عادل

الدفاع.. محمد إيهاب، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار،عبد الله محمد.

الوسط.. عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، محمد خطاري.

الهجوم.. نادر فرج، انور عبد السلام.

على مقاعد البدلاء.. عبد الرحمن مرسى، عبد الرحمن الدح، محمد زيدان، محمد وجدي، حسن منصور، محمد بحيري، عمر السعيد، عمر القط، إبراهيم عبد العال.

