نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام فولهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فولهام، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

سدد ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد؛ كرة قوية في الدقيقة الثانية من الشوط الأول ولكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 38 من الشوط الأول، أهدر برونو فيرنانديز نجم خط وسط مانشستر يونايتد، ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، بالتعادل السلبي بينهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق مانشستر يونايتد، الاستحواذ على الكرة من أجل تسجيل هدف أول.

وسجل رودريجو مونيز لاعب فريق فولهام هدف ذاتي لصالح مانشستر يونايتد، في الدقيقة 58 من الشوط الثاني.

وأدرك اللاعب ايميلي سميث روي هدف التعادل لصالح فولهام، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، بأسيست من أليكس إيوبي.

