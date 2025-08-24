نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى والعارضة والقائم منعا فوز الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقا الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 4 نقاط والبنك الأهلى إلى 3 نقاط.

وحصل مصطفى ابراهيم لاعب الاتحاد السكندرى على لقب رجل المباراة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وتبادل الهجمات على المرميين.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول هجوم مكثف من البنك الأهلى على مرمى الاتحاد السكندرى إلا أن صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى وخط دفاعه تصدوا لها.

وطالب لاعبو الاتحاد السكندرى بضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات على المرميين وكان الاتحاد السكندرى هو الأكثر خطورة والأقرب للتهديف حيث لاحت له فرصتين محققتين للتسجيل أحدهما في الدقيقة 66 من تمريرة بينية للنيجيرى افيوم اكيم سددها قويه ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى البنك الأهلى والأخرى فى الدقيقة 70 سدد محمد تونى لاعب الاتحاد السكندرى تسديدة قويه اصطدمت بالعارضة.

وكثف البنك الأهلى من هجماته فى الدقائق الأخيرة إلا أن صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى وخط دفاعه تصدوا لها لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

