نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل سيد الموقف.. ماذا قدم الأهلي أمام غزل المحلة في معقله قبل مواجهة الغد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق غزل المحلة في تمام الساعة السادسة من مساء الغد، نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يرصد « دوت الخليج الرياضي » أبرز الأرقام والإحصاءات لفريق الأهلي أمام غزل المحلة، داخل ملعب الغزل، وذلك قبل المواجهة المرتقبة غدًا.

تقابل الأهلي أمام غزل المحلة داخل ملعب المحلة في 44 مباراة سابقة، آخرها في ديسمبر عام 2022، ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على المحلة داخل ملعبه بالغربية، في 17 مباراة، وهزم في 8 مواجهات، وحل التعادل في 19 مباراة.

أحرز لاعبو الأهلي في شباك المحلة على ملعب المحلة 48 هدفا، واستقبلت شباك فريق الأهلي 29 هدفا.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب المحلة، انتهت بفوز فريق الأهلي بثنائية نظيفة سجلها اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، واللاعب البرازيلي برونو سافيو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مصر والوطن العربي.

يذكر أن فريق الأهلي لم يخوض مباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، نظرا لأن كل فريق من فرق الدوري هذا الموسم، سيغيب عن جولة من الدور الأول، لأن عدد الفرق المشاركة في النسخة الجارية 21 فريقا.