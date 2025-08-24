الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام من المباريات الهامة حيث يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة صعبة خارج ملعبه أمام فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025–2026. يدخل اليونايتد اللقاء برغبة في حصد فوز جديد يعزز بدايته في البطولة، فيما يطمح فولهام إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط ثمينة أمام خصم بحجم مانشستر يونايتد.

ديربي ناري..مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الانجليزي عبر القنوات الناقلة والتشكيل

لقد بدأت المباراة حيث مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز كان موعد المباراة حيث تقام المباراة يوم الأحد 24 أغسطس 2025 كما تنطلق صافرة البداية عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما يحتضن اللقاء ملعب كرافن كوتيج

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الانجليزي الممتاز

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: beIN Sports HD 1 مع المملكة المتحدة: Sky Sports Main Event و Sky Sports Premier League ولكن يتطلب ذلك الاشتراك لمشاهدة المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.

ما هي التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد ضد فولهام

سوف نوضح لكم التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد ضد فولهام كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: