نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة.. موقف إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد عابدين - كريم فؤاد - عمر كمال

الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد - محمد شريف - جراديشار.

وغاب إمام عاشور، عن قائمة الأهلي المختارة لمباراة غزل المحلة لعدم الجاهزية الكاملة.

