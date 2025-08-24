نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة.. موقف إمام عاشور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير
الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد عابدين - كريم فؤاد - عمر كمال
الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة
الهجوم: حسين الشحات - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد - محمد شريف - جراديشار.
وغاب إمام عاشور، عن قائمة الأهلي المختارة لمباراة غزل المحلة لعدم الجاهزية الكاملة.