قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة.. موقف إمام عاشور

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة لمباراة غزل المحلة.. موقف إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - مصطفى العش - أحمد عابدين - كريم فؤاد - عمر كمال

الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد - محمد شريف - جراديشار.

وغاب إمام عاشور، عن قائمة الأهلي المختارة لمباراة غزل المحلة لعدم الجاهزية الكاملة.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

