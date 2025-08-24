نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشائعات تلاحق الزمالك.. منشطات ألفينا.. وتحقيق النائب العام.. واستقالات وهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلاحق نادي الزمالك في الساعات الأخيرة العديد من الشائعات والأخبار غير الصحيحة حول النادي وذلك بصورة لفتت الأنظار وأثارت استياء محبي وعشاق القلعة البيضاء سواء على مستوى فريق الكرة أو على المستوى الإداري.

منشطات ألفينا

وانتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ثبوت تعاطي خوان ألفينا المنشطات خلال مشاركته في لقاء مودرن سبورت.

وتصاعدت هذه الأنباء بسرعة كبيرة في الساعات القليلة الماضية وهو ما رد عليه مصدر مطلع داخل الزمالك مؤكدًا أن هذا الكلام لا يستحق الرد ولا يوجد على الإطلاق أي دليل على تعاطي اللاعب المنشطات كما يدعي البعض.

تحقيق النائب العام

في ظل تصاعد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح تحقيقات بحق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خرج المستشار كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، لينفي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها شعيب في تصريحات تليفزيونية، حيث وصف ما يُنشر بأنه "كلام معيب" وغير دقيق، قائلًا: "هناك عشرات البلاغات والقضايا تُقدَّم بشكل يومي ضد النادي، ومعظمها تعود لفترات سابقة قبل تولي المجلس الحالي مسؤولياته، لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي بفتح تحقيق بشأن إهدار المال العام".

استقالات وهمية

كما ترددت بعض الاخبار المنتشرة فى الساعات الأخير حول وجود استقالات في مجلس ادارة نادى الزمالك على خلفية أزمة أرض 6 أكتوبر وسحبها من نادى الزمالك.

مصادر داخل نادي الزمالك أكدت أنه لا صحة لما تردد مؤخراً بشأن وجود استقالات داخل مجلس إدارة النادي، مؤكده أن المجلس مستمر في مباشرة مهامه بشكل طبيعي.