أصحاب لقب " الأفضل " ببطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن أبطال النسخة الجديدة من بطولة المنطقة الصيفية للسباحة بالزعانف 2025.

وقد شهدت البطولة التي شارك فيها نحو 2000 لاعب ولاعبة تتويج أبطال 7 مراحل عمرية مختلفة بكأس أفضل لاعب ولاعبة وقد جاءوا كالأتي:



- مرحلة 11 سنة.. توج بكأس أفضل سباح يوسف محمد لاعب نادي بورفؤاد، بينما توج بكأس أفضل سباحة اللاعبتان ميرال محمد وروشان محمد لاعبتا نادي الفنار.



- مرحلة 12 سنة.. توج بكأس أفضل سباح ياسين أشرف لاعب نادي الفنار، بينما توج بكأس أفضل سباحة عائشة محمد لاعبة النادي المصري.

- مرحلة 13 سنة.. توج بكأس أفضل سباح أسر رامي لاعب نادي التوكيلات الملاحية، بينما توج بكأس أفضل سباحة ندى عبد العزيز لاعبة نادي المريخ.

- مرحلة 15 سنة.. توج بكأس أفضل سباح أحمد رامي لاعب نادي التوكيلات، بينما توج بكأس أفضل سباحة حبيبة الدمرداش لاعبة النادي المصري.

- مرحلة 17 سنة.. توج بكأس أفضل سباح ياسين أيمن لاعب نادي بورفؤاد، بينما توج بكأس أفضل سباحة ليلة أحمد لاعبة نادي التوكيلات الملاحية.

- مرحلة 19 سنة.. توج بكأس أفضل سباح عمار أحمد لاعب نادي صيد القاهرة، بينما توج بكأس أفضل سباحة جنى السيد لاعبة نادي صيد المنصورة.

- مرحلة العمومي.. توج بكأس أفضل سباح ياسين أيمن لاعب نادي بورفؤاد، بينما توج بكأس أفضل سباحة جميلة علي لاعبة نادي بورفؤاد.