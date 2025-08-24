نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام البنك الأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة البنك الأهلى المقرر لها فى السادسة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: ابوبكر ليادى، مصطفى ابراهيم، محمد سامى،كريم الديب.

خط الوسط: ناصر ناصر، هشام بلحه،محمد تونى، فان ديرك.

خط الهجوم: جون ايبوكا، مؤمن شريف.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: جنش، أحمد محمود، محمود شبانه، عمرو صالح، فادى فريد، عبد الغنى محمد، نور علاء،سافينور ايساك، فافيور اكيم.