نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: عمرو الجزار، سعيد سمبورى، هشام صلاح. أحمد متعب.

خط الوسط: محمود عماد، محمد ابراهيم محمد أشرف بن شرقى، مصطفى شلبى.

خط الهجوم: أسامه فيصل،يا أنور.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: عبد العزيز عطيه، محمد فتحى، يسرى وحيد، أحمد عبد المجيد، مصطفى الزنارى، أحمد مدبولى، سيد نيمار، أحمد اوفا، مصطفى دويدار.