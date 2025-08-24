نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبن أموريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي استعدادًا لمواجهة نظيره فريق فولهام، مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب كرافن كوتيج، مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: دي ليخت، ليني يورو، لوك شو.

خط الوسط: أماد، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، دروجو.

خط الهجوم: بريان مبيومو، ميسون ماونت، ماتيوس كونيا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

وستنقل مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فولهام، مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي على قناة “Bein Sports 1” بصوت المعلق المميز علي سعيد الكعبي.

