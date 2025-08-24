نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: التحكيم المصري “استعاد هيبته” في الدوري وأطالب لجنة الحكام بالاستمرار على ذلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن التحكيم المصري هذا الموسم هو الأفضل في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ولتحكيم المصري استعاد هيبته ولأول مرة في مصر يستعيد التحكيم المصري بريقه ورونقه منذ سنوات.

واضاف: بطالب التحكيم المصري ولجنة الحكام بالاستمرار في هذا الأداء واحيي لجنة الحكام على الاداء والشخصية التي اصبح عليها الحكم هذا الموسم.

وتابع: الصفقات التي أبرمها الزمالك ليست كفاية وعلى المستوى الفردي اللاعيبة مبشرة، ويانيك فيريرا مبسر للغاية ويبدو أنه مدرب كبير، ولكن فيريرا أخطأ في بعض الأشياء التي تخص التكتيك في المباريات الماضية في الدوري الممتاز.

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلا: أداء الزمالك ليس في أفضل حال، ويحتاج إلى تطوير في أداء بعض اللاعبين، وهذه مهمة فيريرا مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

