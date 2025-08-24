نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يرتدي ألوان القادسية الكويتي بعد نهاية رحلته في ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع المهاجم المصري محمود عبد المنعم «كهربا» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل اللاعب (31 عامًا) إلى صفوف القادسية بعد انتهاء مسيرته مع فريق الاتحاد الليبي.

ونشر القادسية عبر صفحته بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أمس السبت مقطعًا مصورًا يحتوي على لقطات للاعب للترحيب به وكتب: «اوعى الفولت العالي».

ولم يكشف الفريق الكويتي أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع اللاعب لكن تقارير صحافية ذكرت أنه لمدة مواسم واحد.

ولعب كهربا لفترة قصيرة في الاتحاد الليبي إذ انضم إلى صفوفه في يناير (كانون الثاني) الماضي قادمًا من الأهلي المصري.