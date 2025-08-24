نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. لم يحدث أي جلسات رسمية بين الأهلي وإمام عاشور لتمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة وجود أزمة بين الأهلي وإمام عاشور فيما يخص تمديد تعاقده مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: إمام عاشور عقده مستمر مع الأهلي لمدة 3 مواسم أخرى ولم يحددد جلسات رسمية في الفترة الماضية مع إمام عاشور

وأضاف: لا يو جد أي أزمات بين الأهلي وإمام عاشور وكل ما يتردد في الفترة الماضية غير صحيح، والأهلي منفتح على تمديد عقد إمام عاشور لكن لم تحدث أي جلسات رسمية للتفاوق على ذلك.

وتابع: لكن من حق إمام عاشور أن يطلب الرقم الذي يراه مناسبا لإمكانياته وأداءه وهذا طبيعي في أي شغل في الحياة وليس إمام عاشور.