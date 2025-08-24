بهلاء يكسب صور بهدفين نظيفين و تعادل ظفار والنصر فـي كأس جيتور لكرة القدم

نزوى ـ من مؤمن الهنائي:

نجح بهلاء في حصد أول ثلاث نقاط مهمة في مستهل مشواره في بطولة كأس جيتور لكرة القدم لأندية (النخبة) بعد تفوقه على نادي صور بهدفين نظيفين وجاءت المباراة التي جمعت الطرفين مساء امس الأول على ملعب المجمع الرياضي بنزوى متوسطة الأداء فرض نادي صور سيطرته في الشوط الأول وكان الأخطر في أكثر من كرة لولا براعة حارس بهلاء صلاح الحنظلي وبرز في صفوف صور يوسف ناصر المخيني وأيمن إبراهيم هيكل ومحمد الصبحي ومانع سبيت وبدر الفارسي وفي المقابل لم يظهر بهلاء في هذا الشوط ولم يكن في الفورية رغم محاولات الشقيقين ماجد الشكيلي وعبدالسلام الشكيلي وعصام المخزومي وحاتم الغيثي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين.

وفي الشوط أجرى مدربا الفريقين عدد من التغييرات لتعزيز الشق الهجومي فدفع مدرب صور عبدالغني بوعميرة بخمسة لاعبين على فترات خلال هذا الشوط ونشط صور في بداية هذا الشوط ووصل لاعبوه لمنطقة العمليات لفريق بهلاء الذي واصل تراجعه قبل أن يجري مدربه عبد الحليم الوريمي أيضا خمسة تبديلات أنعشت مستوى الفريق فصال لاعبوه وجالوا وتحرك وسط الميدان وظهر التفوق الهجومي لبهلاء الذي أراح خط دفاعه وتمكن البديل محمد خصيب الحوسني من اقتناص الكرة ليرسلها صاروخية سكنت شباك حارس صور يوسف الشيادي في الدقيقة 80 من عمر المباراة هذا الهدف منح بهلاء ثقة أكبر لخطف نقاط المباراة وتمكن البديل فيصل محسن البلوشي من تعزيز تقدم بهلاء بإحراز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها في المرمى لتنتهي المباراة بفوز بهلاء 2/‏صفر.

تعادل ظفار والنصر

وفي مباراة الثانية تعادل ظفار والنصر بهدف لكل منها في المباراة التي جرت على ملعب مجمع السعادة بصلالة سجل هدف ظفار عمار عابد من ركلة جزاء والنصر عبدالحافظ حديد ضمن منافسات المجموعة الأولى بمسابقة كأس جيتور .